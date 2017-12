Togo supera seleção da Baviera em partida amistosa Estreante em Copas, Togo superou um selecionado da Bavaria por 3 a 2, nesta terça-feira, em um amistoso disputado em Aindling, no sul da Alemanha. O time comandado pelo técnico Otto Pfister está no país sede do Mundial há mais de uma semana. Os africanos, que haviam sido derrotados por 1 a 0 pela Arábia Saudita no último dia 14, ganharam com gols de Erassa, Kader e Olufade. Höfele e Suszko descontaram para o time alemão. A seleção do Togo fará mais um amistoso antes da Copa. O rival será Liechtenstein, no dia 2 de junho. A estréia no Mundial da Alemanha acontece no dia 13 de junho, contra a Coréia do Sul, na cidade de Frankfurt pelo Grupo G. França e Suíça completam a chave.