Tokyo Verdy vence a Copa do Imperador O Tokyo Verdy, dirigido pelo argentino Osvaldo Ardiles, conquistou na madrugada deste sábado a Copa do Imperador, tradicional torneio japonês, ao vencer na final a equipe do Jubilo Iwata por 2 a 1. O Jubilo era o atual campeão da competição e o Tokyo não ganhava um título desde 1994. Os gols foram marcados por Kazunori e Hiramoto.