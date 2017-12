Tolima empata com o Deportivo Táchira A equipe colombiana do Tolima empatou por 1 a 1 com o Deportivo Táchira (VEN) na noite desta terça-feira, em partida do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Iván Velásquez abriu a contagem para p Tolima aos 14 minutos de jogo. Emerson Panigutti arrancou o empate para o Táchira, a nove minutos do final. Com esse resultado, as duas equipes somam 2 pontos, fruto de dois empates. River Plate (ARG) e Libertad (PAR), que também integram o grupo 6, somam apenas 1 ponto ganho. Os dois, que só jogaram uma vez até aqui, se enfrentam nesta quarta-feira à noite.