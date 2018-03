Tolima recebe River Plate na Colômbia Apesar de reconhecer a força do adversário, o Deportes Tolima, da Colômbia, quer fazer história e derrotar o River Plate, da Argentina, no confronto desta quinta-feira, pelo Grupo 6 da Taça Libertadores, em Ibagué. Os colombianos empataram os dois primeiros jogos ? 0 a 0 contra o Libertad e 1 a 1 diante do Táchira, da Venezuela ? e têm como maior motivação a tradição do rival, que já venceu a competição duas vezes, em 1986 e 1996. Já o River Plate vive ótima fase, com boas campanhas no Campeonato Argentino e no torneio continental. ?Respeitamos os times colombianos pois desequilibram quando atuam em casa, mas queremos os três pontos?, disse o técnico Leonardo Astrada. No outro confronto, o Cienciano, do Peru, pega o Nacional, do Uruguai, pelo Grupo 5, em Arequipa, pois seu estádio, em Cusco, passa por reformas. Os peruanos não terão o atacante Alessandro Morán, suspenso pela diretoria depois de ter sido flagrado em uma madrugada por uma equipe de um programa de televisão bebendo licor.