Tolima vence o Cerro e alcança o Grêmio na Libertadores O Deportes Tolima conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores da América ao bater o Cerro Porteño por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Ibagué, na Colômbia. O único gol do jogo foi marcado por Quintero, aos 18 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Tolima alcançou o Grêmio na liderança do Grupo 3, com quatro pontos em dois jogos. O Cúcuta Deportivo, também da Colômbia, tem dois e o Cerro perdeu as duas partidas que disputou. No outro jogo desta quarta pela Libertadores, a LDU fez 3 a 1, de virada, no Colo Colo, do Chile em Quito, e chegou aos três pontos no Grupo 6, ao lado de River Plate e do Caracas. Suazo abriu o placar para os chilenos, mas Cancino, Narvaez e Mendez deram a vitória aos equatorianos.