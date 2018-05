Tolói comete pênalti, mas Atalanta busca a virada e freia a Roma no Italiano

A Atalanta conseguiu uma grande vitória diante da Roma neste domingo, atuando em casa pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Bérgamo viu o adversário sair na frente após pênalti cometido pelo zagueiro brasileiro Rafael Tolói, mas foi amplamente superior no segundo tempo e virou para fazer 2 a 1.

O resultado aproximou a Atalanta dos líderes. A equipe subiu agora para a quarta colocação, com 25 pontos. A Roma, por sua vez, estacionou nos 26, em segundo, e viu a Juventus disparar na liderança com 33. Na próxima quinta-feira os romanos voltam a campo para pegar o Viktoria Plzen, pela Liga Europa. A Atalanta só atua no sábado, quando visita o Bologna, pelo Italiano.

A Roma foi melhor no primeiro tempo deste domingo e abriu o placar aos 39 minutos. Dzeko recebeu na área e ajeitou para Salah, que chegou finalizando quase da pequena área. A bola tocou no braço do ex-são-paulino Tolói e o árbitro marcou pênalti. Perotti bateu no canto direito do goleiro e marcou.

Só que o segundo tempo foi todo da Atalanta. A equipe da casa voltou pressionando e deixou tudo igual aos 16 minutos. Após bela jogada pela direita, Kessie foi à linha de fundo e cruzou. Szczesny tentou cortar, mas acertou o zagueiro adversário Caldara e viu a bola entrar.

O gol só empolgou ainda mais a equipe da casa, que foi com tudo para cima. Aos 31, Remo Freuler invadiu a área pela direita e bateu na trave. Após muita pressão, a virada saiu já nos acréscimos. Alejandro Gómez invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Paredes. Kessie bateu o pênalti com categoria e marcou.

LAZIO VENCE

Quem também se aproximou dos líderes neste domingo foi a Lazio. O time romano foi aos mesmos 25 pontos da Atalanta - mas ficou na terceira colocação - ao derrotar o Genoa por 3 a 1 em casa, com direito a gols dos brasileiros Felipe Anderson e Wallace. Com a derrota, o Genoa parou nos 16 pontos e segue no meio da tabela, em 12.º.

O time da casa saiu na frente aos 10 minutos com belo gol de Felipe Anderson, que pegou sobra fora da área e emendou de primeira, no canto esquerdo. Ocampos deixou tudo igual no início do segundo tempo, mas o argentino Biglia, de pênalti, voltou a colocar a Lazio na frente. A vitória foi consumada aos 20, quando Wallace apareceu sozinho na área, após bate-rebate, e fuzilou para a rede.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas já encerradas deste domingo pelo Italiano, a Fiorentina foi o maior destaque. A equipe de Florença visitou o Empoli e goleou o rival por 4 a 0. O Torino também fez bonito longe de sua torcida ao bater o Crotone por 2 a 0. Em casa, a Sampdoria bateu o Sassuolo por 3 a 2, de virada. Mesma situação do Bologna, que recebeu o Palermo e virou o marcador para fazer 3 a 1.