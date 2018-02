Tolói marca para o Atalanta, mas Dortmund busca empate e avança

O zagueiro brasileiro Rafael Tolói, ex-São Paulo, tinha tudo para ser o herói da classificação do Atalanta para as oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, ele abriu o placar no início da partida e o time italiano conseguiu segurar o resultado até os 36 minutos do segundo tempo. Foi quando os alemães contaram com uma falha do goleiro Etrit Berisha, empataram a partida em 1 a 1, fora de casa, e se classificaram pelo placar agregado.

O Borussia Dortmund venceu a primeira partida por 3 a 2, em um duelo que teve Tolói como um dos vilões. O brasileiro errou nos dois últimos gols que deram a vitória de virada aos alemães no jogo de ida. Em ambos, Batshuayi aproveitou o vacilo e fez.

Desta vez, o zagueiro teve uma boa atuação e abriu o marcador aos 11 minutos após aproveitar cobrança de escanteio e desviar de cabeça para as redes. Na segunda etapa, o Atalanta, com o apoio de seus torcedores, teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas desperdiçou.

O Dortmund passou a pressionar na parte final e encontrou o gol em uma infelicidade de Berisha. Ele soltou um chute fraco e deixou a bola nos pés de Marcel Schmelzer, que só teve o trabalho de mandar para as redes. O time alemão agora aguarda pelo sorteio dos confrontos nesta sexta-feira, na Uefa, para conhecer seu próximo adversário.

OUTROS JOGOS

O Athletic Bilbao empatou por 1 a 1 com o Spartak Moscou, em casa, e também se classificou para a próxima fase. Isso porque o time espanhol venceu a primeira partida, fora, por 3 a 1.

No duelo desta quinta-feira, o brasileiro Luiz Adriano abriu o placar para o time russo, mas Xabier Etxeita deixou tudo igual e acabou com as pretensões dos visitantes.

Os torcedores do Athletic, por sinal, puderam comemorar duplamente, pois o arquirrival basco, a Real Sociedad ficou pelo caminho na competição ao perder por 2 a 1 para o Red Bull Salzburg, fora de casa. As equipes empataram o primeiro jogo em 2 a 2.