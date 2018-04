Toluca promete se arriscar para voltar com gols do Morumbi

O Toluca desembarca nesta quarta-feira em São Paulo para enfrenta a equipe do Morumbi, na quinta, pela Copa Libertadores, com a promessa de que vai atacar para marcar gols como visitante. A equipe mexicana confia que mesmo em caso de uma derrota por um placar pequeno no confronto de ida das oitavas de final da competição, terá condições de reverter o confronto na partida de volta, em casa.

"O nosso objetivo principal é fazer um bom jogo, tentar ganhar e fazer um gol, que é fundamental. Não podemos voltar com zero. Temos que fazer algo a mais, sair buscar o jogo", disse o técnico José Cardozo. Atacante do Paraguai nas Copas de 1998 e 2002, o treinador foi ídolo do Toluca como jogador, ao atuar por dez anos pela equipe mexicana.

O clube está pela segunda vez nas oitavas de final da Libertadores, campanha que já igualou o melhor resultado na competição. Em 2007, foi eliminado pelo Deportivo Cúcuta, da Colômbia. "Vamos precisar jogar com tranquilidade para ter a posse de bola, não ficarmos desesperados e jogar na ansiedade do adversário. Eles têm a obrigação de como mandantes, de propor o ritmo de jogo", comentou.

No São Paulo o clima é de otimismo para o jogo, até pela garantia da boa presença de público e pelo elenco ter tempo para se preparar, já que ao contrário do Toluca, o clube não disputa outras competições no momento além da Libertadores. "Eles têm dois campeonatos para disputar e dão bastante atenção aos dois (Campeonato Mexicano é o outro torneio). O time deles terá um pouco de desgaste, mas isso não é uma desculpa. O São Paulo sabe que será difícil, pois eles têm qualidade. Precisamos impor o nosso futebol dentro de casa e buscar a vitória", disse o volante Thiago Mendes.