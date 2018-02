Toluca vence Boca Juniors e assume liderança do Grupo 7 O Toluca, do México, surpreendeu nesta quarta-feira ao derrotar o favorito Boca Juniors, por 2 a 0, em casa. Com o resultado, a equipe se tornou líder do Grupo 7 da Copa Libertadores. Os gols da vitória foram marcados por Sergio Amaury Ponce, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Vicente Sánchez, aos 14 da etapa complementar. O Boca ainda ficou com um jogador a menos ao longo do jogo - Daniel Díaz foi expulso. Apesar de não ter balançado a rede, o destaque do time mexicano, que é comandado pelo argentino Américo Gallego, foi o brasileiro Sinha, que deu muito trabalho ao setor defensivo do Boca. O Toluca tem seis pontos. Já o Boca divide a segunda posição com o Bolívar, com quatro. A equipe argentina leva vantagem no saldo de gols. O lanterna é o Cienciano, do Peru.