Tomas Berdych, Carreño Busta e Albert Ramos são eliminados no Torneio de Doha

A terça-feira foi desastrosa para os principais favoritos do Torneio de Doha, no Catar, competição que serve como preparação ao Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Respectivamente cabeças de chave número 2, 3 e 4, Pablo Carreño Busta, Tomas Berdych e Albert Ramos Viñolas foram eliminados logo na primeira rodada.

+ Na estreia em Doha, Bruno Soares sofre para vencer primeira partida em 2018

Diante de Borna Coric, croata número 48 do ranking da ATP, o espanhol Pablo Carreño Busta caiu por 2 sets a 1, de virada - com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (10/8). O adversário do algoz do número 10 do mundo será o russo Nikoloz Basilashvili, que superou o italiano Thomas Fabbiano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Número 19 do mundo, o austríaco Tomas Berdych também fez jogo equilibrado contra o alemão Jan-Lennard Struff, 53.º, mas acabou derrotado por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4). Struff encara agora o francês Gael Monfils, que superou o italiano Paolo Lorenzi por 6/3, 3/6 e 6/4.

Já Albert Ramos, 23.º do mundo, teve bom início contra o argentino Guido Pella, 64.º, mas levou a virada e perdeu por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/5 e 7/5. O próximo adversário do tenista sul-americano será o italiano Stefano Travaglia, que massacrou o local Jabor Al-Mutawa por 6/1 e 6/2.

Se os três principais favoritos fracassaram, outros dois confirmaram as expectativas. O primeiro deles foi o francês Richard Gasquet, quinto cabeça de chave, que atropelou o dominicano Victor Estrella Burgos por 6/0 e 6/2. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas.

Oitavo favorito, o espanhol Feliciano López eliminou o seu compatriota Guillermo García-López por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7/3). Encara, agora, o bósnio Mirza Basic, que superou o austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/4 e 6/3.

Já o sexto favorito, o sérvio Filip Krjinovic, não teve a mesma sorte: perdeu para o alemão Peter Gojowczyk por 6/4 e 6/1. O italiano Matteo Berrettini, que eliminou o também sérvio Viktor Troicki de virada - com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4 -, será o adversário do tenista da Alemanha.