Tombense x Atlético é confirmado no interior de MG O Tombense confirmou apenas na noite de quinta-feira que o jogo deste sábado, contra o Atlético-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro, será mesmo na cidade de Tombos, no interior do Estado. Os dois clubes chegaram a ir até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para jogar no Independência.