Toninho Cecílio esclarece saída de Caio Júnior do Palmeiras

Após a inesperada saída de Caio Júnior do comando do Palmeiras, o Gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio, esclareceu o que aconteceu e defendeu o ex-técnico palmeirense - que acertou na quinta com o Goiás - da acusação de 'pipocar' com medo da torcida palmeirense. Veja também: Sem acerto com o Palmeiras, Caio Jr é o novo técnico do Goiás "Alguns torcedores fizeram pressão sobre o Caio durante algumas vezes neste ano, e ele assimilou muito bem e comandou a equipe com personalidade. Ele não saiu do Palmeiras por conta de pressão da torcida, isso é absurdo", explicou Toninho. Além disso, Toninho esclareceu que o ex-treinador não saiu do clube por causa da derrota no último jogo do Brasileirão (3 a 1 para o Atlético Mineiro em pleno Palestra Itália), resultado que deixou o clube fora da Copa Libertadores. "O problema é que tivemos de tomar uma decisão e o ambiente de trabalho, infelizmente, não estava muito favorável ao Caio", contou Toninho, que acrescentou: "Entendemos que um treinador pode errar, mas nunca pode perder o controle dos jogadores. O Caio fez isso e o nosso próximo treinador terá essa característica. Não nos precipitaremos, pois só contrataremos um técnico quando estivermos certos de que ele é o nome mais adequado ao Palmeiras."