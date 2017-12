Toninho Cerezo conquista o Japão Toninho Cerezo chegou ao Japão para dirigir o Kashima Antlers no ano passado, a convite de Zico, um dos dirigentes do clube japonês. Em pouco tempo, conquistou o seu espaço. Desde que chegou, Cerezo ajudou o Kashima a ganhar quatro títulos. Só no ano passado foram três: Copa Nabisco, Copa do Imperador e J-League (o Campeonato Japonês). A última conquista veio na semana passada: a vitória de 1 a 0 sobre o Jubilo Iwata garantiu ao Kashima Antlers mais um troféu da J-League - o quarto na história do clube (96, 98, 2000 e 2001). Leia mais no Jornal da Tarde