Toninho Cerezo está voltando do Japão Após cinco anos e seis títulos no comando do Kashima Antlers, Toninho Cerezo anunciou sua volta ao Brasil. Segundo a agência de notícias Ansa, o técnico vai deixar a equipe japonesa em dezembro. A cinco rodadas do fim da J-League, ele busca seu terceiro campeonato nacional pelo Kashima Antlers ? está um ponto atrás do líder Gamba Osaka.