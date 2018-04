Toque de bola é a nova arma do Botafogo

"Tocamos bem a bola, fizemos o que eu vinha pedindo desde que cheguei aqui. Uma boa equipe é aquela que toca bem a bola e ataca sem pressa. Fizemos isso e pretendemos repetir", explicou o treinador.

Embora tenha solicitado reforços, Estevam Soares assegurou que o elenco do Botafogo lhe agrada. "Com a saída de alguns jogadores do departamento médico ganhei mais opções. Estou feliz com o grupo que tenho. Esperamos alguns reforços, mas o grupo é bom", disse.

O Botafogo está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados, e enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Engenhão.