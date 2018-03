Torcedor acha que Corinthians vai cair O Corinthians perdeu o rumo no Campeonato Paulista e ficou sem a confiança do torcedor. O portal www.estadao.com.br colocou no ar, nesta segunda-feira, duas questões, cujas respostas não deixaram dúvidas de que o time atual não empolga seus fãs e é a alegria dos rivais. Os internautas foram implacáveis ao afirmar que a formação atual é a pior de todos os tempos (3.383 votos ou 66,26% do total) e ainda cravaram firme na possibilidade de rebaixamento (2.194 votos ou 55,97%). O resultado da pesquisa sofre influência direta dos fracassos no torneio estadual deste ano. O torcedor tende a responder sob impacto da emoção. Por isso, Fábio Costa, Rogério, Valdson, Fininho, Rincón, Bobô, Jô e outros correm risco de ser protagonistas de um dos grandes fiascos corintianos. É o preço que se paga quando as coisas vão mal em clube acostumado a conquistas. Mas quem acompanha futebol há mais tempo se lembra de fase semelhante que se tornou famosa, quatro décadas atrás. No Paulista de 1961, o acúmulo de frustrações se tornou tão acentuado que o Corinthians foi chamado de "faz-me rir". O apelido era alusão a uma canção de Edith Veiga, destaque nas paradas de sucesso da época. Em boa parte daquela competição, a equipe dirigida por Martin Francisco perambulou pelas últimas colocações. Na goleada por 5 a 1 sofrida para o Santos, em 16 de agosto, entrou em campo com Gilmar (então campeão do mundo), Jaime e Raul; Da Silva, Oreco e Ari; Joaquinzinho, Manuelzinho, Beirute, Rafael e Gelson. Não meteram medo no adversário, que tinha no ataque Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe. O Corinthians ainda reagiu e terminou em sexto lugar. A história mais recente registra duas campanhas ridículas, que caíram em certo esquecimento porque o regulamento não previa descenso. Na Copa União, em 1987, ficou em último lugar, dentre os 16 participantes. Os torcedores ?inimigos? divertiam-se em chamá-lo de Ultimão. Na Copa João Havelange, em 2000, dividiu a lanterna com o Santa Cruz, em pontos (apenas 16), mas ficou em penúltimo no critério de desempate (4 vitórias contra 3 dos pernambucanos). Confira os resultados da pesquisa do www.estadao.com.br: 1) Este é o pior time do Corinthians de todos os tempos? Sim: 66.26% (3.383 votos) Não: 33.74% (1.723 votos) 2) O time escapa do rebaixamento no Campeonato Paulista este ano? Sim: 44.03% (1.726 votos) Não: 55.97% (2.194 votos)