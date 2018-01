Torcedor baleado é operado O torcedor do Atlético-PR, Alexsandro de Moura Teixeira, de 19 anos, foi operado na tarde desta sexta-feira por ter sido baleado após o jogo Guarani x Atlético-PR pela Copa do Brasil. Integrante da torcida "Fanáticos", Alessandro veio de Curitiba para assistir à partida junto com uma pequena caravana de torcedores. De acordo com amigos de Teixeira, que também estavam em Campinas, a confusão aconteceu quando houve um encontro entre as torcidas dos times nas proximidades do estádio. Num momento de tensão, vários disparos teriam sido feitos contra o grupo de torcedores paranaenses, sendo que um acabou acertando o jovem no queixo. O rapaz foi rapidamente atendido e levado ao hospital, onde foi operado. A família de Teixeira viajou até Campinas para saber de mais detalhes sobre a operação. Alguns membros da "Fanáticos", que não quiseram se identificar, também acusaram a Polícia Militar de tê-los agredido antes da partida. As imagens de PMs revistando e espancando os torcedores foram mostradas no programa Globo Esporte, da Rede Globo de Televisão nesta sexta-feira. Segundo o coronel Osmar Sabbatine, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Campinas, já foi instaurado um inquérito para averiguação do caso. "Todos esses fatos serão analisados para saber de quem foi a culpa", explicou o coronel, ressaltando que ainda não tinha visto as imagens da tevê. "Em 30 dias já teremos um parecer", completou. O comandante diz ainda que a PM não havia sido informada sobre o incidente com o torcedor do Atlético-PR já que a responsabilidade era de outro batalhão. Alexsandro passa bem e deve ter alta amanhã.