Torcedor baleado morre em Fortaleza Morreu nesta madrugada de segunda-feira em Fortaleza mais uma pessoa atingida por tiros durante um tumulto que envolveu torcedores do Fortaleza e do Paysandu. Rosevaldo Ferreira estava internado havia 4 dias e morreu hoje. Segundo a Globonews, na última quinta-feira ele estava numa confecção de camisas do time paraense quando torcedores do Fortaleza chegaram disparando e acertaram Renato de Souza, de 18 anos, que morreu na hora. As equipe se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio do Mangueirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e estão na zona de rebaixamento.