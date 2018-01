Torcedor cai em fosso do estádio O torcedor do Flamengo, Fernando Ananias de Souza, 21 anos, está em coma no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Ontem, após o segundo gol da equipe carioca contra o ABC, Fernando, que comemorava com mais dois colegas sobre o muro de proteção das arquibancadas, caiu no fosso do Estádio Machadão. A altura entre a arquibancada e o fosso é de quase 10 metros. Ele quebrou um braço e teve traumatismo craniano. O estado de saúde do torcedor é considerado grave pelos médicos que o atenderam. Segundo o presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), Nílson Gomes, acidentes como esse podem ser evitados, principalmente se os torcedores se conscientizarem do perigo de ficarem de pé, em cima da mureta. "Infelizmente, não foi o primeiro acidente. Nos últimos anos, 4 pessoas sofreram o mesmo tipo de queda", lamentou o dirigente.