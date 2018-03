Torcedor cai no fosso do Morumbi No intervalo da partida em que o São Paulo foi derrotado por 4 a 3 pelo Grêmio, resultado que eliminou a equipe paulista da Copa do Brasil, o torcedor são-paulino João de Deus Lima caiu no fosso do estádio do Morumbi, ao lado do gramado. Ele estava no setor reservado aos deficientes-físicos, próximo das numeradas térreas. O torcedor, que tem as pernas atrofiadas, foi levado ao hospital São Luiz , onde foi constatada uma fratura no fêmur esquerdo. Fora do estádio, houve muita desorganização. Cerca de três mil torcedores se aglomeraram nas bilheterias à procura de ingressos, muitos nas mãos dos cambistas. Só conseguiram entrar no fim do primeiro tempo.