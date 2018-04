Torcedor confesso, Deco diz que Corinthians não vai cair

De Barcelona, rodada a rodada, um craque corintiano acompanha o drama do seu time de coração nesse Brasileiro. Deco, o camisa 20 do time de Ronaldinho Gaúcho, atuou pouco pelo time do Parque São Jorge, mas não esquece de sua paixão. "O Corinthians não vai cair", diz, sem saber dar o caminho. "É o meu coração que está dizendo". Veja também: Corinthians espera repetir feito de 97 diante do Goiás Perguntado sobre o que há de errado no Timão, não teve meias palavras. "Tem que mudar muita coisa, né? Se não precisasse, o time não estaria nessa situação". Ele até se escalou para tentar mudar essa história. Mas seria só depois de 2010, quando termina seu contrato com o Barcelona. "Um dos sonhos que tenho é o de voltar a jogar pelo Corinthians, mas não quero vir só para encerrar a carreira, quero vir com condições para fazer alguma coisa", diz o jogador de 30 anos. O brasileiro naturalizado português, está em São Paulo onde lançou nesta quarta-feira, o Instituto Deco20, voltado para a formação educacional de crianças e adolescentes carentes de Indaiatuba, a 100km de São Paulo. Na manhã de hoje ele fez a primeira apresentação do projeto, que segue os moldes do "Gol de Letra", dos ex-jogadores Raí e Leonardo e deve ser inaugurado oficialmente em fevereiro. Natural de São Bernardo, Deco mudou-se para Indaiatuba quando tinha dois anos e por isso escolheu a cidade para acolher seu instituto. "É importante que aqueles que têm condições de ajudar o próximo façam isso", diz Deco, que está no Brasil há duas semanas se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Deco veio acompanhado do fisioterapeuta da Seleção Portuguesa, Antonio Gaspar. Na sexta-feira (09) eles voltarão para Barcelona. A expectativa é de que ainda leve seis semanas para que o meia volte a jogar. Ele está fora das duas últimas partidas de Portugal pelas Eliminatórias da Eurocopa, contra a Armênia, dia 17, e a Finlândia, dia 21, as duas em casa. "Ele está se recuperando bem, mas infelizmente não poderá jogar ainda", diz Gaspar. Portugal é vice-líder do grupo A com 23. Está atrás da Polônia, com 24, e tem três pontos a mais que Sérvia e Finlândia. Duas seleções se classificam. "Não poderei estar em campo, mas tenho convicção de que vamos nos classificar". Sobre o técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, Deco garante que o treinador "está com crédito no país" apesar da punição da UEFA e a multa de R$ 90 mil imposta pela federação portuguesa pela tentativa de agressão contra o sérvio Ivica Dragutinovic na partida do dia 12 de setembro.