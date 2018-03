Torcedor corintiano em estado grave Um homem ficou gravemente ferido durante uma briga entre torcedores do São Paulo e do Corinthians na região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por volta das 14h30. De acordo com informações da Rádio CBN, a confusão teve início quando um ônibus com torcedores do São Paulo passou por um ponto de ônibus onde estava um grupo de cerca de 15 corintianos. Os são-paulinos desceram do ônibus na Avenida Brigadeiro Faria Lima e agrediram com o garçom Aníbal Alves Júnior, 26, corinthiano. Ele sofreu várias lesões e foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de São Bernardo. O estado de saúde dele é considerado muito grave. Ele deve ser transferido na noite de hoje para um hospital em Santo André ou Diadema. No meio do tumulto, o metalúrgico Carlos Magno Nascimento da Silva, de 26 anos, do grupo de corinthianos, tentou roubar a arma de um policial que tentava separar a briga e foi preso. Os são-paulinos fugiram no mesmo ônibus em que estavam antes da briga.