Torcedor da Ponte morre após briga Um torcedor da Ponte Preta que foi agredido numa briga após o jogo entre Ponte Preta e São Paulo, no dia 2 de julho, em Campinas, morreu na manhã deste domingo. Ele estava internado no Hospital Mário Gatti. O confronto aconteceu no terminal central, envolvendo integrantes da torcida Jovem, da Ponte Preta, e da torcida Independente, do São Paulo. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas durante a briga. O torcedor será enterrado esta manhã no Cemitério Parque das Flores, em Campinas.