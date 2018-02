Torcedor da Ponte será enterrado à tarde O torcedor da Ponte Preta, Anderson Ferreira Tomás, o Conde, será enterrado nesta terça-feira, às 13h30, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Bairro dos Amarais, em Campinas. A família só esperava a liberação do corpo do Instituto médico Legal, o que ocorreu somente pela manhã. Conde, da Torcida Jovem da Ponte, morreu segunda-feira, após se confrontar com cerca de 15 torcedores da Torcida Independente do São Paulo, ao lado do Majestoso, onde era feita a distribuição de ingressos para o jogo entre Ponte e São Paulo, remarcado pelo STJD, para esta quarta-feira, às 21h50. Atingido por barras de ferro e paus, Conde foi vítima de traumatismo crânio-encefálico. Dois torcedores estão presos e o líder da Independente em Campinas, conhecido como Fofo, está foragido.