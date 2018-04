Torcedor de 15 anos é preso por ofensa racista ao atacante Welbeck

A polícia britânica revelou nesta segunda-feira que prendeu um torcedor de 15 anos por ofensas racistas ao atacante Danny Welbeck, do Arsenal. O garoto utilizou sua página no Twitter para insultar o jogador durante a vitória do time londrino sobre o Manchester United na segunda-feira passada, pela Copa da Inglaterra.

As autoridades não revelaram o nome do jovem nem o conteúdo das ofensas, mas garantiram que ele foi detido e interrogado por conta do ocorrido. Ainda de acordo com a polícia, "a investigação está acontecendo", mas o garoto já foi liberado sob pagamento de fiança até o dia 13 de abril, quando uma decisão final deverá ser tomada.

O jovem de 15 anos seria torcedor do Manchester United e se mostrou revoltado com o gol de Welbeck, que garantiu a vitória por 2 a 1 e a classificação do Arsenal às semifinais da Copa da Inglaterra. O atacante passou seis anos no Manchester, depois de ser formado nas divisões de base do clube, antes de ser vendido ao Arsenal no meio do ano passado.