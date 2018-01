Torcedor do Boca quer pedir desculpas Ameaçado de processo por ter invadido o campo do Estádio La Bombonera para agredir o mexicano Bautista no jogo entre Boca Juniors e Chivas, o torcedor Hernán Jofré disse que está disposto a pedir desculpas ao jogador. Ele se diz arrependido, mas entende que Bautista também deveria se desculpar. Jofré afirma que o mexicano ofendeu os torcedores locais.