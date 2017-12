Torcedor do Botafogo é enterrado no Rio O soldado do Exército Rafik Tavares da Silva Cancio, mais uma vítima da violência entre torcidas organizadas de futebol, foi enterrado nesta segunda-feira no Cemitério do Irajá, na zona norte do Rio. O botafoguense de 20 anos morreu após ser assassinado a golpes de foice, no domingo, durante confronto entre torcedores de Flamengo e Botafogo, na Serra das Araras, em Piraí, interior do Estado. A polícia ainda não identificou o autor do crime. Cerca de 180 torcedores do Flamengo, que se envolveram na confusão, prestaram depoimento durante a madrugada desta segunda-feira. Dois deles, inclusive, ficaram detidos na 94ª Delegacia Policial, em Piraí, por já terem cometido outros delitos. Os outros vão responder em liberdade por crime de rixa associada a homicídio. Nesta segunda-feira, cerca de 200 pessoas, entre amigos, familiares e alguns integrantes de uma torcida organizada do Botafogo, acompanharam o sepultamento do soldado do Exército. Com um lenço azul nas mãos, a tia de Rafik, Sônia Tavares da Silva Ribeiro, encontrou forças para falar sobre o sobrinho. ?Ele tinha um sonho de cursar Direito. Atualmente, servia ao Exército e, antes, trabalhou como artesão?, declarou Sônia. Ela contou que a mãe de Rafik, Lucia, estava em estado de choque, mas fez questão de se despedir do filho no enterro. Sônia também recordou de uma conversa entre Rafik e a mãe, na véspera do clássico. ?Ela (Lucia) falou que iria ao jogo com ele. Não acho que ela faria isso, mas foi uma tentativa de fazê-lo desistir da viagem. No domingo, ele saiu bem cedo para não falar com ela?, revelou. A tia disse que Rafik era fanático pelo Botafogo, ia aos jogos do clube no Rio, mas não sabia informar se ele fazia parte de uma torcida organizada. ?A gente tem medo da violência no futebol, mas nunca esperava que isso fosse acontecer?, admitiu Sônia, contendo o choro. ?O crime foi uma covardia. Se não fosse morto a foice, seria espancado. É maldade mesmo.? A diretoria do Botafogo enviou uma coroa de flores em homenagem ao soldado do Exército. No velório, uma bandeira do clube carioca cobriu o caixão. Antes do sepultamento do corpo de Rafik, ela foi retirada pela mãe, que a levou embora.