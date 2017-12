Torcedor do copo não vai ao Palmeiras José Ricardo Romano Menon, o torcedor que atirou um copo d?água no gramado do Palestra Itália no jogo contra o Botafogo e, por isso, quase fez com que o Palmeiras perdesse o mando de campo contra o Paysandu, não vai ao Palestra Itália neste sábado. Jura que não é por medo. "Não tenho motivo para não ir. Só não vou porque estarei viajando", diz Menon. "Fui até convidado pelo advogado do Palmeiras." O incidente provocado por Menon foi há dez dias, no último jogo no estádio, contra o Botafogo. O copo quase atingiu o juiz Wilson de Souza Mendonça. Temendo que o clube fosse prejudicado, os demais palmeirenses foram para cima de Menon, que só não foi linchado porque a polícia agiu rápido. E foi isso, aliás, que livrou o Palmeiras de uma punição - como o torcedor infrator foi preso em flagrante, o clube não perdeu o mando de campo. Menon, que é réu primário, está respondendo processo em liberdade. Ele foi enquadrado no Artigo 37, que fala em ?arremesso de objetos?. Seu ato não é crime, é ?contravenção penal?. "Errei? Errei! Mas quem não erra?", diz Menon, que é empresário, tem 40 anos e mora em Jundiaí (SP).