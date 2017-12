Torcedor do Corinthians corre o risco de perder a visão O torcedor corintiano Emerson Assis, de 29 anos, ferido por uma bala de borracha no rosto, foi operado na madrugada desta sexta-feira, na Santa Casa de Misericórdia, e ainda corre o risco de perder a visão do olho direito. Emerson se feriu durante a briga dos torcedores, revoltados com a eliminação do time na Copa Libertadores, com a Polícia Militar, no Pacaembu. Dos 11 torcedores feridos, já incluindo Emerson, seis foram levados para a Santa Casa. Nove já foram liberados durante a madrugada e outro que permanece internado é Douglas Silveira, que está em observação após sofrer escoriações. O confronto entre torcedores corintianos e a Polícia Militar deixou um saldo de 18 pessoas feridas. Deste total, sete eram PMs. Todos tiveram ferimentos leves e passam bem.