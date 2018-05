Torcedor do Corinthians protesta e Oswaldo rebate: 'Algum problema?'

O elenco do Corinthians desembarcou no começo da tarde desta quinta-feira no Aeroporto de Guarulhos, após o empate por 1 a 1 com o Figueirense, na quarta, em Florianópolis. Durante a passagem dos jogadores e comissão técnica pelo saguão do aeroporto, um torcedor cobrou mudança de postura da equipe e o técnico Oswaldo de Oliveira respondeu.

"Tem que botar esses caras para correr. Ganha R$ 200 mil para isso?", questionou o torcedor, que não tinha qualquer identificação de torcida organizada. Oswaldo respondeu em voz alta: "Algum problema?".

Sem resposta do torcedor, o treinador continuou caminhando e mais nenhum incidente ocorreu. Em Florianópolis, depois da partida, um grupo de torcedores também protestou contra a situação da equipe, na porta do estádio.

Membros de algumas organizadas do clube prometem protesto no jogo desta segunda-feira, contra o Internacional, no Itaquerão.

O Corinthians vem de quatro rodadas sem vitória, sendo três empates e uma goleada sofrida de 4 a 0 para o São Paulo. A equipe é a sétima colocada, com 51 pontos e pode ser ultrapassada pelo Grêmio nesta quinta-feira, caso o time gaúcho derrote o São Paulo, no Morumbi.