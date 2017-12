Torcedor do Cruzeiro é condenado à prisão O 1º Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, condenou a 15 anos de prisão o instrutor de musculação Múcio dos Reis Ribeiro, de 31 anos. Torcedor do Cruzeiro, é acusado de provocar a morte em 1997 do estudante Claudemir da Silva Reis, que foi atingido por uma bomba de fabricação caseira no jogo contra o Vasco, no Mineirão.