Torcedor do Fla é baleado no caminho para o Maracanã Um integrante de uma torcida organizada do Flamengo foi baleado no início da tarde deste domingo na avenida Brasil, altura do bairro da Penha (zona norte da cidade). Ele entrava num ônibus para ir ao Maracanã assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, disputada entre a equipe da Gávea e o Botafogo, quando foi ferido de raspão. O tiro que o atingiu partiu de um carro em que viajavam rubro-negros de uma facção rival. A informação é do comandante do 16.º Batalhão da PM (Olaria), o tenente-coronel Marcus Jardim Gonçalves. ?A vítima, cujo nome desconheço, foi ferida de raspão e socorrida pelos próprios colegas. A briga foi entre eles mesmo?, contou. A Polícia Militar confirmou também que um ônibus da linha 498 (Penha-Cosme Velho) com vários botafoguenses foi apedrejado na Avenida Brasil antes do começo do clássico. Assustados com o vandalismo, motoristas fugiram na contra-mão e o trânsito ficou totalmente confuso. PMs foram até o local depois que a confusão já tinha cessado e interditaram parcialmente a via por alguns minutos. O ônibus danificado foi levado para a 17.ª Delegacia Policial (São Cristóvão), onde o caso foi registrado. Um policial militar, que não quis se identificar, disse que torcedores dos times alvinegro e rubro-negro se enfrentaram em vários pontos da cidade, inclusive nas imediações do Maracanã.