Torcedor do Fla se apresenta à polícia Leandro Rosas Ferreira, de 24 anos, se apresentou hoje na Delegacia de Homicídios para prestar depoimento sobre a morte do botafoguense Rafick Tavares da Silva Câncio, de 20 anos, no domingo. Ele e mais três integrantes de uma facção de torcida organizada do Flamengo são acusados de assassinar a golpes de foice o torcedor do Botafogo, morto no domingo, após o clássico entre os dois clubes.