Torcedor do Fortaleza é morto no Rio Um torcedor do Fortaleza morreu a tiros há pouco no Rio, e outros quatro ficaram feridos, após o ônibus que os transportava ter sido abordado por marginais na Avenida Brasil. Os torcedores voltavam de uma partida com o Botafogo, que ocorreu neste domingo à tarde no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O time carioca ganhou por 2 a 0 do time cearense. Márcio Onílio, de 30 anos, chegou ao Hospital Souza Aguiar com vida, mas não conseguiu sobreviver. Os demais feridos estão na sala de ortopedia do Hospital e estão fora de perigo. Segundo relato de outros torcedores, o ônibus chegou a ser escoltado como de praxe por uma viatura da Polícia Militar ao deixar o estádio, mas após a PM ir embora, foi abordado em engarrafamento por quatro homens que desceram de um carro e passaram a atirar pedras e disparar duas armas. A PM trabalha com a hipótese de rixa entre torcidas.