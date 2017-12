Torcedor do Náutico morre no Canindé A emoção pelo primeiro gol do Náutico sobre a Portuguesa, marcado por Kuki no final do primeiro tempo, foi demais para o torcedor Ronaldo Calado Pantaleão, de 27 anos, que sentiu-se mal, sofreu convulsões e chegou praticamente sem vida na enfermaria do Canindé. Ele estava sozinho no estádio e quando se sentiu mal foi encaminhado por torcedores e policiais para o atendimento médico. Mas chegou na enfermaria sem sinais vitais. Mesmo assim, foi encaminhado ao pronto Socorro de Santana. Outro fato estranho foi a público divulgado de 4.112 pagantes, uma vez que a estimativa é de que mais de 12 mil pessoas estavam no Canindé. A diretoria da Portuguesa tem evitado divulgar público e renda para espantar os oficiais de justiça, atrás da penhora de receita para cobrir várias ações trabalhistas. A Tropa de Choque da Polícia Militar se posicionou perto dos vestiários da Portuguesa, evitando que a torcida tumultuasse o ambiente, como aconteceu no empate de 2 a 2 com o Grêmio. Na ocasião, um grupo de torcedores se revoltou contra alguns jogadores e também vários jornalistas foram agredidos covardemente.