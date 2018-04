Torcedor do Santo André na Justiça Para tentar recuperar os 12 pontos perdidos no início da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santo André, o torcedor Dárcio Caselli, 48 anos, gerente de vendas, entrou com liminar nesta quarta-feira para tentar recuperar esses pontos, que garantiriam a classificação do time do ABC para a próxima fase. A Comissão de Direito Esportivo de Santo André da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), representa o torcedor e entrou com representação contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) junto à Justiça Comum, na 38ª Vara Federal. Dárcio Caselli disse que se sentiu lesado no seu direito de consumidor com a não devolução dos pontos e que entrou com a liminar a pedido de seu filho de 10 anos. "Eu acompanho o Santo André desde 1992, vou a jogos fora de casa. Meu filho de dez anos, o Lucas, que é torcedor me falou que não era justo o time não se classificar pela perda dos pontos. Aí resolvi tomar uma atitude", disse o torcedor. O advogado Pedro Botello faz parte da comissão, que conta com setes advogados, que entrou com a ação respaldada no Estatuto do Torcedor. "O torcedor esperou todas as esferas esportivas pela devolução dos pontos. Esperamos liminar favorável até sexta-feira", elucida o advogado. Apesar do esforço do torcedor, a ação dificilmente dará resultado. Caso ele ganhe uma liminar e o Santo André queira que ela prevaleça, o clube paulista pode ser excluído de todas as competições organizadas pela CBF, por ter entrado na Justiça Comum. A direção do clube alega desconhecer a ação. O Santo André perdeu 12 pontos por ter usado irregularmente os jogadores Valdir e Osmar nas duas primeiras partidas da Série B: no empate sem gols com o Paulista e na derrota por 3 a 1 para o Avaí. Se não tivesse perdido os 12 pontos no tribunal, o time do Grande ABC estaria na quarta colocação, com 41 pontos. Na 13ª colocação, com 29 pontos, o Ramalhão parte em busca do milagre para se classificar sem depender dos pontos perdidos. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz, em Recife, sábado, às 16 horas. Além de uma vitória, torce para derrotas de Portuguesa, Ceará, Caxias e Paulista.