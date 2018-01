Torcedor do Vitória vive dia de campeão Os torcedores do Vitória amanheceram nesta quinta-feira com sorrisos largos. Os mais fanáticos, que saíram de casa para trabalhar ostentavam orgulhosamente a camisa rubro-negra pelas ruas da capital baiana. Ninguém ainda parecia acreditar que o time havia humilhado o Palmeiras com a goleada de 7 a 2 em pleno Parque Antártica. "Nós agora também temos um ´Seo sete´", disse Adailton Cerqueira que passava no inicio da tarde pelas imediações do Shopping Iguatemi com sua indefectível camisa rubro-negra. Ele se referia ao apelido que os torcedores do Bahia colocaram no Vitória depois de uma goleada por 7 a 0 sofrida pela equipe diante do Ceará em Salvador nos anos 80. A vítima desta vez foi o Palmeiras e o carrasco o Vitória. "Foi o melhor resultado do clube em 104 anos de história", definiu o presidente do Vitória Paulo Carneiro. Os jornais de Salvador estamparam manchetes de primeira página, para saudar o resultado. A Tarde assinalou: "Para jamais esquecer". Já o Correio da Bahia, menos entusiasmado registrou: "Vitória goleia e Bahia ganha de virada" e a Tribuna da Bahia, "Baianos arrasadores". As resenhas esportivas de rádio e os programas locais das emissoras de televisão também dedicaram a maior parte do noticiário comentando a goleada do Vitória. Um torcedor entrevistado pela TV Bahia disse que agora se sentia vingado pelo fato de o Palmeiras no inicio da década de 90 ter ganhado o Campeonato Brasileiro em cima do Vitória. Aquele seria o primeiro campeonato nacional da equipe baiana. O atacante Nádson herói do jogo em que fez quatro gols e está com 7 na Copa do Brasil, quer repetir a dose na segunda partida no Barradão e assumir a artilharia do torneio. Antes disso, o Vitória enfrentará o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Acreditando na boa fase da equipe, a direção do clube vai colocar 40 mil ingressos para a partida, esperando lotar o Barradão.