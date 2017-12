Torcedor é condenado por homicídio O bancário Vanderlei Ricardo Lopes foi condenado a 12 anos de prisão, punição pelo homicídio doloso do empresário Paulo Sérgio Costábile Elias em dezembro de 1994. Por decisão unânime do júri popular, sete votos a zero, Lopes foi considerado responsável pelo tiro que matou Elias durante uma briga de trânsito na Avenida Henrique Schauman, envolvendo torcedores do Corinthians e do Palmeiras que voltavam para casa após a primeira partida do Campeonato Brasileiro. O advogado de Lopes, José Carlos Dias, afirmou que irá recorrer da sentença e seu cliente vai aguardar o julgamento do Tribunal de Justiça em liberdade.