Torcedor é encontrado morto em estádio O torcedor Antonio Alves, de 63 anos, foi encontrado morto no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, um dia depois da partida entre XV e Barretos, realizada no noite de quarta-feira pela Série A-3 do Campeonato Paulista. De acordo com informações do Jornal de Piracicaba, o torcedor estava caído no penúltimo lance da arquibancada, vestido com a camisa do Santos, e com um rádio de pilha ainda ligado. O aposentado foi encontrado por funcionários da manutenção do estádio. O mais provável é que ele tenha sido vítima de um ataque cardíaco fulminante. As autoridades ainda procuram explicações para o fato de o torcedor só ter sido localizado um dia depois do jogo. Em declarações ao jornal, o presidente do XV, Renato Bonfiglio, isentou os funcionários do clube. "A Polícia Militar fica no campo durante o jogo, mas os funcionários só limpam ar arquibancadas no outro dia. Quando acaba a partida, os refletores são desligados e todos vão embora. É lamentável que isso tenha acontecido no estádio e ninguém tenha se atentado para isso. Perdemos mais um torcedor", lamentou Bonfiglio. Natalina Rodrigues, mulher de Antonio, contou que o marido era torcedor fanático do XV e do Santos. Ele tinha problemas graves do coração, mas não perdia nenhum jogo do XV. O corpo do torcedor foi enterrado nesta sexta de manhã no Cemitério da Saudade.