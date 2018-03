Torcedor faz música para o chileno Valdivia

Um torcedor do Palmeiras de 19 anos de Cosmópolis, região de Campinas, compôs uma música em homenagem a seu ídolo, o meia Valdivia, e postou o vídeo no YouTube, na terça-feira. A canção virou um sucesso instantâneo. Em menos de 48 horas o vídeo já havia sido por 2.500 pessoas na internet. Veja também: Diego Souza é punido pelo STJD com três jogos de suspensão Ouça a música de Renato "Quase famoso", o autor da música, Renato Alvarenga, auxiliar-geral na refinaria da Petrobrás em Paulínia, deseja realizar seu maior sonho: conhecer Valdivia e tocar a música para ele. "Seria a coisa mais legal da minha vida!" A inspiração veio da canção que Jorge Ben Jor fez para Fio Maravilha, atacante do Flamengo nos anos 70. "Vi uma matéria na tevê dizendo que não se faz mais músicas para futebol como antigamente. Então peguei o violão e resolvi fazer uma para o Valdivia." Fã de Legião Urbana, Renato usou como base a música Que País é esse? É no refrão que a influência fica mais evidente. "Ficou tão claro assim? Pô, e eu ainda tentei disfarçar...", diz Renato. Tocar violão é o principal passatempo desse palmeirense fanático. A música para ele é uma paixão. "Desde pequeno eu sempre tive interesse pelo violão. Quando eu tinha 13 anos, um amigo me ensinou sete notas e falou ‘agora se vira’. Desde então, tenho aprendido tudo sozinho." O garoto nunca foi ao Palestra Itália. "Nunca tive dinheiro pra fazer essa viagem até São Paulo." Com a fama trazida pela música, ele espera ser convidado pela diretoria do clube ou por um programa de tevê para vir à capital e assistir ao jogo contra a Portuguesa, domingo, no Pacaembu.