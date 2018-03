Torcedor ferido se sente desprezado Depois de quase perder a vida, sofrendo perfurações no abdome, perna e nádegas, ao cair, na última quarta-feira, do anel superior do Morumbi sobre grades, o corintiano Rui Nelson Moura Jr. conta que até agora nenhum dirigente do Corinthians ou do São Paulo o procurou. ?Sempre dediquei minha vida ao Corinthians e até agora não recebi telefonema de lugar nenhum. Não quero indenização, mas espero pelo menos atenção. Só o policial que me segurou apareceu?, desabafou o torcedor, no Hospital das Clínicas, onde está internado. O quadro clínico de Rui permanece regular e ele se prepara para nova cirurgia, no colo do fêmur, que se quebrou. ?Estou me sentindo bem e não devo demorar a sair daqui, mas ainda sinto muitas dores.? Leia mais no Jornal da Tarde