Torcedor francês é ferido com gravidade em Belgrado

O torcedor de 28 anos do Toulouse foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça e no peito antes do jogo entre o clube francês e o local Partizan Belgrade, informou o canal citando o diretor do centro de emergência do hospital.

"Sua condição é estável, mas ainda crítica", disse Vladimir Djukic.

Dois outros torcedores foram levados ao hospital com ferimentos leves depois que 30 torcedores do Partizan e 15 do Toulouse se enfrentaram perto de um bar no centro de Belgrado.

(Reportagem de Zoran Milosavljevic)