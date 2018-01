Torcedor francês morre durante comemorações em Paris Empolgados pela classificação da França à final da Copa do Mundo de 2006, milhares de torcedores franceses foram às ruas na noite desta quarta-feira para festejar a vitória sobre Portugal por 1 a 0. A polícia, no entanto, registrou diversos casos de violência e a morte de pelo menos uma pessoa, em Paris. Segundo as autoridades locais, a morte aconteceu na estação Opéra do metrô da região central da capital francesa. No incidente, um homem caiu do teto de um vagão durante as comemorações, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Paris. O acidente provocou atraso nas linhas do metrô, já que muitos torcedores voltavam para casa. Já no Estádio Charléty de Paris, onde 25 mil pessoas assistiram ao jogo num telão, um homem foi esfaqueado, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Em um bairro parisiense, cinco pessoas também ficaram feridas em um acidente de trânsito. Na decisão do título da Copa do Mundo de 2006, a França vai enfrentar a Itália, no domingo, às 15 horas (de Brasília), em Berlim.