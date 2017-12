Torcedor francês morre perto do estádio em Stuttgart Um torcedor francês morreu perto do Estádio Gottlieb-Daimler, em Stuttgart, na Alemanha, momentos antes do início da partida França 0 x 0 Suíça, pelo Grupo G da Copa do Mundo nesta terça-feira. Suspeita-se que tenha sido vítima de um ataque cardíaco. O homem chegou a ser socorrido por uma equipe médica ao sentir o mal-estar, mas não resistiu. A Cruz Vermelha alemã informou apenas que o torcedor francês tinha 49 anos, mas preferiu preservar sua identidade.