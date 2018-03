Torcedor ganha aposta e vê Tricolor de graça O administrador de empresas Vinícius Balogh, de 27 anos, teve uma semana de dar inveja a qualquer torcedor de futebol. Na quarta-feira, viajou com a delegação tricolor para Guayaquil, no Equador. À noite, assistiu ao jogo entre Santos e Barcelona, no bonito Monumental de Guayaquil. Nesta quinta-feira, seguiu para Quito, onde viu São Paulo x Liga Deportiva Universitária, e, nesta sexta-feira pela manhã, desembarcará com o elenco tricolor em São Paulo. Melhor ainda: fez tudo isso sem gastar nenhum tostão. "Foi um passeio legal, é a primeira vez que viajo com meu time", comemorou. Vinícius, fanático são-paulino, fez, na semana passada, aposta com um amigo chileno. O chileno depositou suas fichas no Cobreloa e Vinícius, é claro, no São Paulo. Como a equipe brasileira venceu por 3 a 1, no Morumbi, o torcedor do time de Luís Fabiano ganhou a disputa e faturou o prêmio: a viagem para o Equador, com direito a hospedagem e à entrada no jogo com a LDU. Se perdesse, teria de custear ao amigo a ida a Lima para a partida entre Alianza e Cobreloa. Morumbi lotado? - A expectativa da diretoria do São Paulo é de que o Morumbi volte a receber excelente público na próxima rodada da Libertadores. Na quarta-feira, a equipe vai enfrentar a LDU, em confronto programado para as 21h45. Os dirigentes podem colocar até 70 mil ingressos à venda. Contra o Cobreloa, quase 55 mil pessoas foram ao estádio. Por outro lado, o Morumbi deverá ficar quase vazio no domingo, quando o São Paulo receberá o União Barbarense, pelo Campeonato Paulista. O time já está classificado para as quartas-de-final e garantido como melhor do Grupo 1. Por isso, Cuca vai poupar a maioria dos titulares.