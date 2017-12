Torcedor morre ao cair de arquibancada A 9ª rodada do Italiano foi marcada neste domingo pela morte de um homem, com idade entre 35 a 40 anos, que caiu do segundo nível de arquibancadas do Estádio Giuseppe Meazza, durante o jogo em que a Inter venceu o Ancona por 3 a 0. Ele caiu no lado externo do estádio e a polícia suspeita de suicídio.