Torcedor morre ao cair de arquibancada na Colômbia Um acidente fatal marcou a vitória do Independiente Medellín por 4 a 2 sobre o Santa Fé, nesta quarta-feira, na cidade de Santa Fé, pelo Campeonato Colombiano. Um torcedor do Santa Fé caiu das arquibancadas do Estádio El Campin e não resistiu aos ferimentos. Iván Puentes Díaz, de 33 anos, sofreu traumatismo craniano na queda e chegou já sem sinais de vida no hospital Nicolás de Federman. No momento da queda, ele estava com um amigo, mas, segundo policiais, não houve interferência de outra pessoa no acidente. Ainda segundo os agentes, Díaz estaria alcoolizado.