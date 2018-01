Torcedor morre após jogo na Espanha Um torcedor morto e vários feridos foi o saldo dos incidentes ocorridos nesta terça-feira, após o término da partida entre o Deportivo La Coruña e o Compostela, pela Copa do Rei da Espanha. O torcedor, identificado como Manuel Ríos Suárez, de 31 anos, foi gravemente ferido e morreu a caminho do hospital. Segundo testemunha, Suárez foi barbaramente agredido a socos e pontapés, por torcedores do Compostela. Seis pessoas foram presas. A partida terminou com a vitória do Deportivo por 1 a 0. Em Castelo, também pela Copa do Rei, o árbitro Telles Sánchez terminou o jogo aos 38 minutos do segundo tempo ao ser atingido na cabeça por um objeto atirado pelos torcedores locais. O tumulto começou com a marcação de um pênalti a favor do Valência contra o time da casa, quando a partida estava empatada em 1 a 1.