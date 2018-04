Torcedor morre durante clássico entre Inter e Milan

O torcedor, cuja identidade ainda não foi divulgada, estava sentado na parte do estádio onde não há separação entre as duas torcidas. Médicos tentaram ressuscitar o homem ainda no local, mas a morte só foi declarada oficialmente na ambulância que levava o torcedor para o hospital mais próximo.

Líder do campeonato, a Inter de Milão venceu o clássico por 2 a 0, com gols de Milito e Pandev. A vitória ampliou a vantagem da Inter na tabela. Soma agora 49 pontos, contra 40 do vice-líder Milan.