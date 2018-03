Torcedor morre em briga na Colômbia Um torcedor morreu e 24 ficaram feridos, nesta quarta-feira, no estádio El Campín, em Bogotá, em uma briga generalizada entre as torcidas do Independiente Santa Fé e do América de Cali, que chegou a paralisar a partida válida pelo Campeonato Colombiano. A vítima fatal foi um jovem de 20 anos, chamado Edixon Garzón, que foi esfaqueado no abdômen por um torcedor do América. Edixon ainda foi socorrido, mas faleceu a caminho do hospital. Dos 24 feridos, quatro tiveram de ser hospitalizados e um deles está em estado grave com traumatismo craniano. A confusão nas arquibancadas começou depois que um torcedor do Independiente entrou no campo e agrediu o árbitro Fernando Paneso, que havia apitado um pênalti duvidoso para o América no final do segundo tempo. Logo depois, vários outros torcedores do time local invadiram o gramado e foram para cima do árbitro, de policiais e da torcida do América. Os jogadores tiveram que se refugiar nos vestiários e, depois de algum tempo, voltaram ao gramado para completar a partida, vencida pelo time de Cali por 5 a 2.